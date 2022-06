Calciomercato Juventus, risoluzione per Ramsey: risposta immediata.

Anche il prestito di Aaron Ramsey ai Glasgow Rangers è terminato e quindi il calciatore gallese è ritornato a Torino e, al netto di cambi di programma, prenderà quindi parte al pre-stagione insieme al resto della squadra bianconera.

Purtroppo per la Juventus e per il calciatore stesso, egli non ha reso a Torino quanto si ci aspettava avrebbe reso quando fu acquistato: il calciatore, con l’accumulare di prestazioni sempre abbastanza deludenti, è passato dall’essere uno degli uomini che avrebero rivoluzionato il centrocampo bianconero ad essere ospite indesiderato, quasi un problema. Infatti sono già diversi mesi che la dirigenza Juventina cerca in tutti i modi di liberarsene ma fino ad ora, a parte il prestito ai Rangers, non è riuscita nel suo intento.

Calciomercato Juventus, la proposta del presidente è stata rifiutata: le radici di Ramsey non si stacccano

Durante l’incontro verificatosi negli ultimi giorni tra la dirigenza juventina e l’agente del calciatore si è parlato della possibilità di andare a risolvere il contratto del gallese elargendo allo stesso una buonuscita di fine rapporto, ma la risposta dell’entourage del calciatore è stata un secco “no” perché secondo loro la proposta fatta dalla Juventus è comunque troppo bassa. Insomma, di concreto proprio nulla: resta ora da capire se Agnelli deciderà di tenere il giocatore e provare a vedere se egli sia ritornato cambiato dall’esperienza in Scozia oppure cercherà altri modi per mandarlo via, magari aumentano l’offerta di buonuscita.