Calciomercato Juventus, Arthur sblocca il “ritorno”: dalla Capitale per 20 milioni

Calciomercato Juventus, Arthur in uscita sblocca quello che potrebbe essere il colpo in mezzo al campo. La richiesta è di 20 milioni

Ci ha provato a gennaio la Juventus a cedere Arthur, fallendo miseramente in quello che era un obiettivo per la finestra invernale: c’è da dire che il compito è tutt’altro che agevole, non solo per lo stipendio del calciatore ma anche – e soprattutto – per quelle che sono state le sue prestazioni fino al momento con la maglia bianconera addosso. Non da ricordare, per usare un eufemismo. Ma senza dubbio Cherubini ci proverà ancora, magari riallacciando quel discorso con l’Arsenal che appare davvero l’unico club al momento a pensare al brasiliano. Parliamo ovviamente di un’uscita in prestito, per altro non ci sono le condizioni.

E secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, uno dei possibili colpi in mezzo al campo sarebbe collegato all’addio dell’ex Barcellona: l’ingaggio di 5 milioni di euro all’anno potrebbe essere utilizzato per far tornare in Italia un centrocampista che Allegri gradirebbe avere nel suo reparto, quello che ha maggior bisogno di innesti viste le difficoltà palesi che ci sono state la scorsa stagione. Il nome è quello di Paredes del Psg.

Calciomercato Juventus, la via per Paredes

Come detto tutto sembra legato almeno in questa possibile operazione ad Arthur. Poi si potrebbe anche discutere con maggiore interesse col Psg – i colloqui comunque sono in corso – per cercare di abbassare la richiesta di 20 milioni di euro che i francesi hanno fatto. Una cifra che la Juventus ritiene comunque eccessiva per un giocatore che ha un solo anno di contratto e che a gennaio potrebbe anche firmare per un altro club. L’ingaggio (7 milioni di euro) Cherubini cercherà a quanto pare di spalmarlo con un contratto pluriennale che possa avvicinarsi quindi a quelle che sono le richieste del calciatore.