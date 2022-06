Calciomercato Juventus, “giallo” De Ligt: ribaltone definitivo

Calciomercato Juventus, giallo definitivo De Ligt. Ecco lo scenario legato all’olandese destinato a suscitare non pochi timori in quel di Torino.

Abbiamo spesso messo in risalto l’importanza per la Vecchia Signora di rinforzarsi al fine di archiviare la scorsa stagione. Al contempo, è stato anche evidenziata la necessità di ricorrere ad una campagna acquisti molto attiva non solo in entrata ma anche in uscita.

Dopo i nobili addii di Dybala e Chiellini, toccherà nelle prossime settimane a Federico Bernardeschi e non sono poi da escludersi altre sortite. Senza considerare Morata, il cui riscatto figura ad oggi come molto difficile, va detto che Cherubini e colleghi potrebbero favorire gli allontanamenti anche di chi non faccia più al caso dei bianconeri o dei diversi giovani che a detta di Allegri necessitino di crescere e giocare con maggiore continuità.

C’è stata però in queste settimane una questione che ha suscitato non poco interesse e, soprattutto all’inizio, anche un po’ di scalpore. Ci riferiamo allo scenario De Ligt, riguardante un difensore prelevato dall’Ajax con l’etichetta di essere uno dei potenziali fuoriclasse del suo ruolo a livello mondiale ma esploso in modo molto meno evidente rispetto ai pronostici iniziali.

Calciomercato Juventus, giallo sul futuro di De Ligt: le ultime

Le qualità dell’olandese sono fuori discussione e, complice l’uscita di Giorgio, sarebbe fino a qualche tempo fa risultato utopistico un suo allontanamento. Come ricorderete, lo stesso giocatore ha però raffreddato le voci relative al possibile rinnovo, chiedendo tempo per riflettere, alla luce dei due quarti posti consecutivi e per valutare bene le condizioni che lo andrebbero a legare alla Juventus fino al 2026.

Secondo l’edizione odierna del “Leggo“, qualora non si trovasse un punto di incontro, la Juve si troverebbe costretta a mettere Matthijs sul mercato, per evitare di imbattersi in beffardi scenari in pieno stile Dybala. Le pretendenti di certo non mancano, soprattutto se si pensa a Chelsea e PSG, ma è pleonastico dire che un giocatore del genere andrebbe poi sostituito.

In auge i nomi di Laporte e Gabriel, rispettivamente valutati da Manchester City e Arsenal intorno ai 40 milioni di euro.