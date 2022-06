Calciomercato Juventus, affare alla Higuain: “Tutto reale”

Calciomercato Juventus, infervoro i lavori in casa bianconera per puntellare la rosa di Allegri. Pazza idea dal Napoli.

La volontà di rinforzare la batteria di esterni offensivi in casa Juventus si sposa con la necessità di puntellare un centrocampo che potrebbe vedere a stretto giro di posta il ritorno di Paul Pogba. Ma in tanti, dalle parti di Torino, sono consapevoli del fatto che l’approdo del “Polpo”, da solo, non possa bastare a rimpolpare un reparto che nelle ultime stagioni è sembrato l’ombra sbiadito di se stesso.

Ragion per cui, Cherubini sta scandagliando il mercato alla ricerca di ulteriori innesti. Un caracollatole di palloni, per intenderci: il primo nome sulla lista continua ad essere quello di Jorginho, in questo senso, con De Jong subito dietro. Ma al momento né con il Chelsea, né con il Barcellona, sono stati compiuti passi in avanti in merito; ragion per cui, nelle ultime ore ha preso vigore la possibile pista Fabian Ruiz, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli in scadenza nel 2023. A tal proposito, dalle frequenze di Radio Kiss Kiss, Valter de Maggio ha chiosato così: “La Juve vuole Fabian Ruiz: è tutto reale. Ho dato la notizia ieri e ho notato come sia stato confermata da molti quotidiani, dopo averla verificata.”