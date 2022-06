Calciomercato Juventus, blitz con il Valencia: scambio sul piatto

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano uno scambio alla pari con gli spagnoli. Sul piatto ci sarebbe un possibile esubero.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni, la dirigenza starebbe valutando uno scambio alla pari con il Valencia. Sul piatto ci sarebbe il centrocampista Arthur non più al centro del progetto di Allegri e possibile esubero su cui la Juventus vorrebbe guadagnare qualcosa.

Stando infatti di ‘Tuttojuve.com’, la dirigenza bianconera potrebbe proporre al Valencia lo scambio tra Arthur e Carlos Soler.

Calciomercato Juventus, scambio in mediana: Arthur per Soler

La dirigenza avrebbe identificato in Soler le caratteristiche ideale per rinforzare il centrocampo. Giocatore che piace anche all’Atletico Madrid e che ha un contratto in scadenza nel 2023. Stando agli ultimi sondaggi il cartellino del giocatore ammonterebbe tra i 35-40 milioni di euro.

Sfruttando ancora la relativa giovane età di Arthur e comunque una qualità non da poco, la Juventus potrebbe intavolare una trattativa con il Valencia affinché si possa chiudere l’operazione direttamente con un scambio. Ancora da capire se, effettivamente, agli spagnoli interesserebbe un profilo come quello del brasiliano. Un colpo sicuro in mediana. Adesso tutto è possibile in attesa che si sblocchi definitivamente e ufficialmente l’operazione Pogba, a luglio potrebbe esserci l’ufficialità definitiva.