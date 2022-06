Calciomercato, la Juventus ha scelto Zaniolo: accordo sempre più vicino

Calciomercato, i bianconeri potrebbero presto rituffarsi sull’attaccante della Roma: ecco le ultime dalla Capitale.

Fase di stallo. Non ci sono altri termini per definire la trattativa tra la Juventus e Angel Di Maria. Montagne russe per i tifosi bianconeri, passati in poco tempo dall’ottimismo dei primi giorni agli intoppi che rischiano di far saltare tutto. Una telenovela di mercato di cui ancora non si conosce il finale. Ma la sensazione è che manchi poco: la risposta dell’argentino, secondo i bene informati, potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nel frattempo “El Fideo” si sta godendo le meritate vacanze e presto tornerà in Europa, a Parigi, per trascorrere i suoi ultimi giorni da giocatore del Psg. Poi dovrà ufficializzare la sua nuova destinazione.

La Juventus spera di riuscire a strappare il sì definitivo. Gli è venuta incontro proponendogli un contratto annuale a sette milioni, così da permettergli di tornare a giocare nel suo Rosario Central a fine stagione. Spera, il club bianconero, ma al tempo stesso sta facendo di tutto per assicurarsi una valida alternativa se dovesse sfumare Di Maria.

Calciomercato, distanze ridotte tra i giallorossi e la Juve

Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Nicolò Zaniolo. Accantonato momentaneamente Berardi del Sassuolo, la Signora avrebbe riallacciato i rapporti con l’attaccante giallorosso, il cui futuro sembra sempre più lontano dalla Capitale. Come riporta il giornalista @aliasvaughn sul proprio profilo Twitter, le distanze tra Roma e Juve sarebbero decisamente ridotte. I giallorossi non scendono sotto i 55 milioni, i bianconeri invece arriverebbero a stento a cinquanta. La soluzione più probabile, a questo punto, è un prestito a 20 milioni con riscatto a 20 più dieci di bonus. La Roma proverà ad offrire il rinnovo a Zaniolo nei prossimi giorni, Tiago Pinto ha fretta di chiudere ma l’attaccante ligure è forte di un accordo con la Juventus e vorrà ponderare la situazione.