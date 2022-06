Calciomercato Juventus, blitz in città: il “2 x 1” è servito, ma occhio al Monza

Calciomercato Juventus, incontro in corso: i bianconeri tentano di piazzare il colpo solo sfiorato a gennaio. Ecco le eventuali contropartite.

Ancora quindici giorni e poi aprirà ufficialmente i battenti il calciomercato estivo. Passerà inevitabilmente da questa sessione il rilancio della Juventus. Il club bianconero dovrà necessariamente rinforzarsi per tornare ad essere competitiva in Serie A e in Champions League. Non ci sono altre strade. A gennaio s’è vista costretta ad anticipare il colpo Vlahovic per non fallire l’obiettivo quarto posto, ma adesso bisognerà dare continuità a quell’operazione. L’ex centravanti della Fiorentina non può bastare e gli addii – due su tutti quelli di Chiellini e Dybala – obbligano la Signora a trovare dei sostituti all’altezza.

Paul Pogba dovrebbe essere il primo grande colpo della Juventus. Probabilmente il francese non arriverà a Torino prima di luglio, ma la sensazione è che manchi solo l’ufficialità. Poi c’è da capire cosa deciderà Angel Di Maria, l’altro obiettivo del direttore sportivo Federico Cherubini. L’argentino ha ricevuto l’ultima proposta e nelle prossime ore dovrà dare una risposta. Cherubini parrebbe avere in mano anche Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, che potrebbe essere annunciato contestualmente a Pogba.

Calciomercato Juventus, Brunori e Ranocchia proposti al Cagliari per Nandez

Occhio, però, alle operazioni cosiddette “minori”. Una di queste riguarda un vecchio pallino bianconero, vicinissimo già lo scorso gennaio. Nahitan Nandez sarebbe dovuto arrivare a Torino a braccetto con Vlahovic, ma poi non se ne fece nulla. Alla Juve tuttavia continua a piacere il nazionale uruguaiano, che quasi certamente non rimarrà a Cagliari dopo la retrocessione dei sardi in Serie B. Come riporta in queste ore il portale calciomercato.com, è in corso un incontro tra la dirigenza juventina e quella rossoblù per il calciatore. Come riferito da Sky, però, anche il Monza avrebbe fatto irruzione nella trattativa, proponendo al Cagliari un prestito con diritto di riscatto.

Il Cagliari farà di tutto per accontentare Nandez ma al tempo stesso avrà bisogno di monetizzare per rinforzare la rosa di Fabio Liverani. Valuta l’ex Boca Juniors 15 milioni di euro ma non disdegnerebbe neppure eventuali contropartite. Sul piatto ci sarebbero due giocatori di proprietà della Juventus. Si tratta dell’attaccante Matteo Brunori, reduce dalla fantastica stagione in Serie C con il Palermo, e di Filippo Ranocchia, il promettente centrocampista classe 2001 che si è messo in mostra nel Vicenza.