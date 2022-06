Calciomercato, affondo Inter e addio Juventus: tripla opzione di acquisto.

La Juventus di Massimiliano Allegri si sta muovendo in tantissimi sensi: i giocatori che sono sulla lista “dei desideri” sono molti e sono infatti molte le trattative che sono in piedi in questo momento.

Ovviamente questa cosa non sorprende affatto: la Juventus si ritroverà presto con perdite molto importanti nella propria squadra a causa della partenza di giocatori del calibro di Chiellini, Dybala e molto probabilmente anche di Morata per il quale non sembra si possa fare nulla per trattenerlo a Torino. Nella lista figura anche il giovane calciatore del Genoa intenzionato a lasciare la squadra ligure per via della retrocessione in Serie B. Le cose per la Juventus non sono però così semplici poichè sul giocatore è forte l’interesse di almeno altre due squadre italiane.

Calciomercato Juventus, Cambiaso vuole cambiare: sarà Inter, Bologna o Juve?

Il giovane difensore della nazionale under 21 ha infatti espressamente fatto intendere che la sua volontà è quella di non rimanere a Genoa per via della retrocessione. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, alla finestra si sono affacciate diverse squadre intenzionate a comprarne il cartellino. Tra di esse ritroviamo l’Inter e il Bologna, ognuna intenzionata a prendere il giovane con “metodi di pagamento” differenti. Infatti, se da un lato l’Inter vorrebbe attendere di prenderlo a zero quando il suo contratto terminerà il prossimo anno, il Bologna starebbe vagliano l’opzione di comprarlo direttamente dai rosso-blu e battere sul tempo i milanesi. Inoltre, c’è anche la possibilità che sarà l’Inter a comprarne il cartellino, ma lo manderebbe in prestito proprio da Mihalovic. Insomma, ci sono diversi modi attraverso cui la Cambiaso potrebbe cambiare maglia ma quello che è certo è che da quanto traspare dall’articolo del Corriere la Juventus non sembra affatto essere tra le favorite delle pretendenti del giocatore.