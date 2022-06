Calciomercato, svolta clamorosa per il 10: “Aspetta solo la Juventus”

Calciomercato Juventus, i bianconeri aspettano il proprio esterno. Tanti possibili colpi ma uno su tutti sembra riscuotere interesse.

Calciomercato Juventus, adesso la dirigenza vuole un nuovo esterno. Tanti sono i nomi che per il momento sono finiti nei radar bianconeri ma uno su tutti, adesso, sembra quello giusto: stiamo parlando di David Neres.

Di Maria rimane una pista fredda che forse la dirigenza non vuole più intraprendere. Si guarda quindi altrove, c’è sempre la suggestione Zaniolo che però è in stand-by e con l’arrivo di Kostic i bianconeri pensano anche ad un altro esterno di ruolo. Neres sembra avere le caratteristiche giuste: l’ex Ajax sarebbe il nome ideale e il talento tecnico pronto per permettere il salto di qualità.

Calciomercato Juventus, Neres il nome giusto per Allegri

Come scrive ‘La Stampa’ sono tanti gli esterni passati in esamina. Troppi nomi che però, alla fine, non sembrano, realmente, convincere. Di Maria era la priorità ma il suo desistere fino all’ultimo lasciando, di fatto, la dirigenza spiazzata ha fatto sì che l’entourage mercato si sia trovato già la potenziale alternativa.

Su tutte, Neres sembra il profilo giusto anche per una fattibilità di costi. Più fredda invece l’opzione Berardi, nei giorni scorsi si era parlato anche dell’italiano del Sassuolo come possibile sostituto ma i neroverdi chiedono almeno 30 milioni di euro, troppi in questo momento. Pertanto in caso di mancato assalto a Di Maria, Neres continua a rimanere l’alternativa in pole.