Calciomercato Juventus, Di Maria spezza la corda: il doppio colpo è deciso

Calciomercato Juventus, Di Maria ormai ha spezzato la corda: il doppio colpo da parte della società bianconera è deciso

Aspettare ancora un poco ma non più di tanto. Non si può perdere altro tempo anche perché si deve comunque pensare a quelle che sono le alternative nel caso Di Maria decidesse – dopo essersi preso tutto il tempo a disposizione – di non accettare quella che è stata l’offerta bianconera. Cherubini è andato incontro alle richieste del Fideo mettendo da parte la possibilità del Decreto Crescita e mettendo sul piatto un solo anno di contratto. Adesso sta all’argentino prendere una decisione. Ma i tempi ormai stringono e la Juve non ha molta voglia di andare oltre.

Magari in settimana una risposta potrebbe arrivare. Domani, secondo le informazioni dei giorni scorsi, Di Maria dovrebbe tornare in Europa. Ecco, potrebbero essere i giorni del dentro o fuori. Con la Juve pronta in ogni caso a mettere in atto quello che è al momento sarebbe solo e solamente il Piano B.

Calciomercato Juventus, ecco il doppio colpo

Un piano B mica male secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina. Qualora Di Maria decidesse di ringraziare e aspettare che si sblocchi la situazione al Barcellona – il Benfica ormai è stato scartato – allora Cherubini dovrebbe accelerare per Zaniolo e per Kostic, che rappresentano due piste seguite dalla dirigenza della Juventus e che potrebbero tornare caldissime in questo giugno con temperature di fuoco.

Il romanista non è incedibile – anche se la Roma chiede 50 milioni di euro – il serbo aspetterebbe solamente l’ultima chiamata per poi fare le valigie e abbracciare il compagno di Nazionale Vlahovic. Ballano tanti soldi è vero, ma una squadra che vuole vincere deve per forza investire sul mercato.