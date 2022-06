Calciomercato Juventus, Di Maria in “trappola”: scacco da 7 milioni più bonus

Calciomercato Juventus, la dirigenza ha deciso concretamente e adesso la trattativa per il Fideo potrebbe sbloccarsi in questo modo.

Calciomercato Juventus, la dirigenza adesso sembra intenzionata ad aumentare l’offerta per Di Maria. In tal senso, Cherubini e soci, avrebbero pronta l’offerta per l’esterno argentino di 7 milioni più bonus anche per un solo anno.

Nonostante il giocatore aspetti, ancora, risposte definitive da Barcellona: il club che vuole a tutti i costi e che farebbe felice la famiglia perché la Spagna è meta preferita, adesso, la Juventus sarebbe pronta ad andare incontro al giocatore. La proposta della dirigenza corrisponde perfettamente alle prime richieste di Di Maria.

Calciomercato Juventus, offerta soddisfacente | Ora Di Maria può arrivare

Certamente non è indubbio che il ‘Fideo’ sia l’obiettivo numero uno della dirigenza. Giocatore fondamentale che ha saputo sempre fare la differenza ovunque abbia giocato. Adesso l’esterno argentino sarebbe pronto per l’ennesimo “cambio”. La Juventus è un club prestigioso che potrebbe dargli quegli ultimi anni ad altissimi livelli ma all’offerta giusta.

Come scrive ‘Il Corriere di Torino’, quell’offerta è -finalmente- arrivata. Stando infatti all’indiscrezione, i bianconeri avrebbero pensato di offrire definitivamente al giocatore uno stipendio di 7 milioni di euro più bonus per un solo anno, come richiesto inizialmente proprio dal suo entourage. Nei piani di Di Maria c’è in mente di tornare un altro anno in Argentina prima del suo definitivo ritiro. Adesso staremo a vedere cosa succederà.