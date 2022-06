Calciomercato Juventus, colpaccio dal Real: offerta da 28 milioni

Altra giornata fitta di voci e rumors che riguardano il calciomercato della Juventus, intenzionata a cambiare pelle.

Ormai non è affatto un segreto che nel corso delle prossime settimane la dirigenza bianconera proverà a mettere nero su bianco con gli obiettivi che ormai ha fissato da tempo. Servono rinforzi praticamente in tutte le zone del campo e le partenze annunciate di big come ad esempio Chiellini, Dybala e Bernardeschi fanno in modo che la Juve debba stringere i tempi per rinforzarsi.

L’inizio del campionato è fissato alla metà del mese di agosto e per quella data Allegri spera di poter contare sull’organico al completo, anche se le trattative si chiuderanno poi come sempre alla fine del mese più caldo dell’anno. Al momento non pare esserci una particolare priorità tra i giocatori da ingaggiare e la società è sempre vigile, pronta ad accogliere qualsiasi occasione che si presenterà. Tenendo chiaramente sempre d’occhio il bilancio è il monte ingaggi.

Calciomercato Juventus, Mendy come alternativa per la fascia sinistra

In difesa ad esempio si cerca non solo un centrale ma anche un nuovo laterale per la fascia sinistra, considerando che bisogna trovare l’erede di Alex Sandro. Per adesso Emerson Palmieri è stato a lungo tra gli obiettivi possibili, ma ora potrebbe prendere corpo anche un’altra pista. Come ha sottolineato anche il giornalista Momblano a “Juventibus” in lizza ci sarebbe anche Mendy, laterale sinistro del Real Madrid che rischia di perdere la maglia da titolare dopo che gli spagnoli hanno ingaggiato Rudiger, con Alaba destinato a giocare come terzino. Il francese potrebbe dunque essere ceduto dalle merengues e per lui potrebbe arrivare un’offerta della Juventus, valutata attorno ai 28 milioni di euro. Un investimento che sarebbe decisamente importante.