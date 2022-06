Calciomercato Juventus, Allegri vince alla lotteria: scambio a Montecarlo

By

Calciomercato Juventus, grande scambio a Montecarlo per rimpolpare lo scacchiere di Allegri. Tutti gli aggiornamenti.

Tra le mete predilette dell’alta società e di sportivi, Montecarlo è in questi anni divenuta sede anche di trattative, incontri e contatti tra nobilissimi esponenti del mondo del calcio e non solo.

Basti pensare al meeting di qualche settimana fa relativo al colpo Pogba o, ancora, alla presenza di Allegri insieme all’amico, più che collega, Campos che aveva suscitato non poche voci in queste ultime ore.

Max era stato avvistato all’esterno di una delle strutture più lussuose del Principato di Monaco ma, secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe semplicemente passato qualche ora di relax. Smentite dunque le voci che avevano iniziato a lanciare il livornese in direzione Parigi.

Come dicevamo, però, la bellissima città non è solo sede di mondanità e lusso ma può divenire anche palcoscenico di incontri di natura squisitamente lavorativa.

Calciomercato Juventus, da scaricato a pedina di scambio: le ultime su Arthur da Montecarlo

A tal proposito, riportiamo quanto da poco annunciato da Ignazio Genuardi, molto vicino agli ambienti transalpini e dal quale sono arrivate novità di non poco conto relative al mondo Juventus.

Senza sottolineare pleonasticamente l’esigenza della Vecchia Signora di adottare cambiamenti e concretizzare operazioni in entrata e in uscita, riferiamo di un interessante scenario che permetterebbe di risolvere in un’unica mossa due problemi.

Secondo il suddetto, infatti, proprio in quel di Montecarlo potrebbe essere il futuro di Arthur, non proprio bravissimo a manifestare le proprie qualità in Serie A dopo la felice esperienza al Barcellona.

Il suo contratto è in scadenza nel 2025 ma a Torino sembrerebbero intenzionati a sfruttarlo come attraente pedina di scambio.

In particolar modo, il brasiliano potrebbe essere inserito nei discorsi con il Monaco (al quale piace molto) per il centrocampista classe 2001, Benoit Badiashile, graditissimo a Massimiliano Allegri e del quale si era parlato soprattutto durante le settimane di maggio.