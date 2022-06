Calciomercato Juventus, 70 milioni al Napoli: i “sì” sbloccano tutto

Calciomercato Juventus, 70 milioni al Napoli per il doppio affare. Doppio intreccio ma Cherubini prima deve vendere in mezzo

Il doppio intreccio. Un doppio innesto direttamente dal Napoli. Sì, la Juventus, secondo TuttoSport in edicola questa mattina, sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di saccheggiare il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha problemi di rinnovo nella sua rosa, con delle proposte che starebbe facendo al di sotto delle aspettative. E poi c’è anche la grana Osimhen che è scoppiata negli ultimi giorni. Insomma, non è un momento sereno sotto il Vesuvio.

Ma parliamo di quelle che sono i possibili colpi per la Juve: un nome, quello di Kolubaly, che gira ormai da diverso tempo, un altro, quello di Fabian Ruiz, che invece solamente negli ultimi giorni è entrato in maniera insistente in quelle che sono le possibili idee bianconere. Il Napoli potrebbe aprire alla cessione di entrambi visto che hanno come detto un contratto che alla fine della prossima stagione scade.

Calciomercato Juventus, 70 milioni per il doppio colpo

Secondo il quotidiano torinese De Laurentiis potrebbe chiedere 35 milioni a cartellino. Insomma, un doppio colpo dal valore di 70 milioni di euro per Cherubini che, però, prima di poter procedere deve pensare sicuramente alle cessioni in mezzo al campo. Sì, soprattutto per Fabian Ruiz qualcuno deve fare spazio: Arhur e Rabiot infatti potrebbero pure essere ceduti e il loro futuro in ogni caso rimane in bilico.

Discorso diverso per il difensore: l’addio di Chiellini impone un innesto importante e il difensore africano è sicuramente un uomo da prendere in considerazione. La Juve monitora, sapendo che difficilmente con il Napoli si troverà un accordo.