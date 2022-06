Calciomercato, Zaniolo alla Juventus: quel doppio “tradimento” che ribalta tutto

Calciomercato Juventus, Mou guarda avanti e individua già il possibile sostituto di Zaniolo: ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, lo ‘Special One’ guarda avanti e “mette” già le mani sul potenziale sostituto di Zaniolo. Si è parlato, infatti, della possibilità da parte della squadra giallorossa di arrivare a Frattesi del Sassuolo giocatore che in passato fu proprio giallorosso.

Frattesi del Sassuolo è un giocatore che interessava in passato anche a Juventus e Inter. Un talento puramente italiano che già in passato vanta una crescita nel club romano. Adesso il suo ritorno potrebbe essere concreto visto che Mourinho l’ha identificato come potenziale sostituto di Zaniolo sempre più in orbita bianconera.

Calciomercato Juventus, Frattesi come sostituto di Zaniolo | Mou ha deciso

Indubbio quindi non pensare che c’entri anche la Juventus. Infatti, come scrive ‘Il Corriere della Sera’, in caso di mancato rinnovo con la Roma, Zaniolo andrà alla Juventus: club che lo segue più di tutti da diverso tempo.

Eventualità che vedrebbe la Roma già pronta a trovare un sostituto e in tal senso, il profilo ideale, rimane quello di Frattesi: giovane italiano anche lui molto in auge tra le big italiane. Profilo giusto al momento giusto. Staremo a vedere cosa succederà ma intanto Allegri aspetta Zaniolo, giocatore perfetto se pensato in un ideale trittico offensivo insieme a Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.