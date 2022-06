Calciomercato Juventus, ultim’ora ufficiale: annuncio e addio

Calciomercato Juventus, adesso non ci sono più dubbi: l’annuncio ufficiale che certifica l’addio. Resta in Serie A.

Giornata intensa in casa Juve, con Cherubini che sta provando a forzare i tempi per provare a capire i margini di manovra di Di Maria, ma allo stesso tempo è all’opera per piazzare quelle cessioni dalle quali spera di ricavare un discreto tesoretto.

In quest’ottica, in giornata si è materializzato un vero e proprio colpo di scena, con l’Atalanta che ha deciso di esercitare il riscatto di Merih Demiral, che passerà dunque a titolo definitivo agli orobici. decisivo, in quest’ottica, il vertice di mercato che si è tenuto ieri tra Gasperini e la società, in cui si è deciso di affondare il colpo per il difensore turco. Ecco l’annuncio diramato dal club orobico sul proprio sito ufficiale: “Atalanta B.C. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione del calciatore Merih Demiral dalla Juventus. Il difensore nazionale turco passa quindi in nerazzurro a titolo definitivo.”