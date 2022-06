Calciomercato Juventus, accordo vicinissimo: si chiude ad 80 milioni

Calciomercato Juventus, il Manchester United è vicinissimo alla chiusura della trattativa per il centrocampista.

Calciomercato Juventus, il Manchester United vuole chiudere a tutti i costi la trattativa per Frenkie De Jong del Barcellona. Giocatore che piace molto ai Red Devils e che sarebbe dunque il sostituto d’eccezione di Paul Pogba.

Per chiudere la trattativa, come scrive ‘manchestereveningnews’, ci vorranno almeno 80 milioni di euro. Un super colpo per ridimensionare il centrocampo. Il Manchester ha lasciato libero arbitrio al nuovo allenatore Ten Hag ex mister storico dell’Ajax con cui De Jong è cresciuto ad alti livelli insieme all’altro suo compagno di nazionale De Ligt.

Calciomercato Juventus, ten Hag chiama De Jong | Operazione da 80 milioni

Il Manchester vuole rilanciarsi così. Con un super colpo per ritornare ai vertici del campionato e riconquistare un posto nella quattro qualificate in Champions League. Adesso con il nuovo allenatore oltre ad una disponibilità economica notevole, i Red Devils hanno la possibilità di affidarsi a colpi sicuri come, appunto, il talentoso Frenkie De Jong.

Tutto pronto per l’assalto e adesso non ci aspetta che l’ufficialità. Operazione che, quindi, chiude definitivamente anche la possibilità di vedere De Jong in altre squadre. Per un breve periodo si era parlato anche la possibilità di vederlo alla Juventus un giorno. Ma i bianconeri, attualmente, sono concentrati su altri profili.