Calciomercato Juventus, saltano due firme: scontro bomba con il Milan

Calciomercato Juventus, adesso i due giocatori si liberano e potrebbero arrivare in Serie A: entrambi profili che piacciono alle due big.

Calciomercato Juventus, la situazione di Gnabry sembra la stessa di Asensio, anche il calciatore del Bayern sembra aver rifiutato diverse proposte dal Bayern Monaco e nella scorsa settimana è stata accostato anche alla Juventus ma, attualmente, il Real Madrid sembra la squadra in pole. Un rinnovo difficile che lo fa diventare, di diritto, uno dei profili più interessanti del mercato odierno.

Come detto poc’anzi, situazione simile a quella di Asensio: anche lo spagnolo sembra pronto a cambiare squadra e riottenere un posto da protagonista assoluto altrove. Ci sarà dunque una sfida ai vertici per arrivare ad Asensio visto che lo spagnolo piace molto anche al Milan di Pioli.

Calciomercato Juventus, Gnabry piace al Real Madrid e “libera” Asensio

Stando infatti a quanto riferisce il portale ‘Defensa Central’, il Real Madrid sarebbe concretamente interessato a Serge Gnabry e ciò potrebbe creare un intreccio incredibile con Asensio. La situazione del tedesco è infatti identica a quella dello spagnolo, per quanto riguarda il termine previsto del contratto e non sembra convinto a continuare in Germania.

Gnabry ha rifiutato varie proposte da parte dei bavaresi, dunque il rinnovo appare molto difficile in questo momento, di conseguenza, l’ipotesi addio anticipato non va affatto esclusa e il Real è in pole per il suo acquisto.

Giocatore che è stato accostato pure alla Juve, l’entourage di Gnabry chiede un ingaggio di 8 milioni netti e prezzo del cartellino intorno ai 35. Il super intreccio con Asensio, però, potrebbe accendere il derby italiano tra Juve e Milan per arrivare a chiudere il fedelissimo di Ancelotti.