Calciomercato Juventus, accordo trovato con Zaniolo: cifre da sballo

Calciomercato Juventus, accordo trovato con Zaniolo. Ecco tutte le cifre e i dettagli relativi ad una delle trattative più attese dell’anno.

Non è mai troppo presto o tardi per parlare del 22 giallorosso, da tempo ( o meglio, da sempre) al centro di discussioni, rumors e polemiche legate al suo futuro ma non solo. Il ritorno dal doppio infortunio è stato attesissimo nella Capitale ma, fatta eccezione per alcuni acuti e l’acme raggiunto a Tirana con il gol contro il Feyenoord, il classe ’99 ha dimostrato di avere ancora tanto da crescere.

Ciò non ha comunque scoraggiato avances e proposte da parte di società italiane ed estere, finalizzate al sondare il terreno giallorosso per comprendere i margini di una possibile trattativa per giungere ad un punto di incontro. Da un lato c’è chi, come Juventus o Milan, sia allettato dalla possibilità di ingaggiare uno dei profili più promettenti del nostro campionato e del nostro Paese.

Dall’altro, c’è una società come la Roma che sa bene di avere tra le mani un potenziale crack e che chiede almeno 50 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Juventus, cifre da sballo per Nicolò Zaniolo

Ad essersi fatte sotto sono state soprattutto le due citate, con i rispettivi Cherubini e Maldini che hanno cercato di comprendere quale potesse essere il grimaldello per giungere ad una svolta.

Per ora, il ritorno a Milano sembra scongiurato mentre molto più probabile risulterebbe un suo approdo all’ombra della Mole Antonelliana. Dopo le dichiarazioni raccolte da Sky Sport e pronunciate dallo stesso Zaniolo circa l’imprevedibilità della vita e la possibilità di essere l’erede di Dybala, da lui solennemente encomiato, è arrivato l’annuncio di @aliasvaughn su Twitter.

Quest’ultima ha parlato di accordo tra Nicolò e la Juventus sulla base di un contratto partente da 4,5 milioni di euro fissi più una cospicua variabile che gli permetterebbe di raggiungere i 6 milioni annui.