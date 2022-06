Calciomercato Juventus, si “risolve” tutto: contatto e addio

Per la dirigenza della Juventus si prospettano settimane bollenti in chiave calciomercato con tante operazioni da portare a termine.

La squadra di Allegri deve essere rinforzata nel minor tempo possibile, visto che si avvicina l’inizio del ritiro e di conseguenza anche quello del campionato di serie A. L’allenatore livornese attende diverse pedine, in considerazione anche delle partenze che si sono già verificate e quelle che potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Ma per i dirigenti non c’è solo la campagna acquisti sulla quale lavorare.

La Juventus infatti ha sotto contratto molti giocatori, tanti giovani che hanno chiuso la loro esperienza altrove e torneranno alla base. Probabilmente solo di passaggio. E poi ci sono quei calciatori, come Ramsey, ai quali andrà cercata una nuova sistemazione. O trovato un altro tipo di accordo, in considerazione del fatto che il gallese non fa parte dell’elenco dei giocatori che possono tornare utili nello scacchiere bianconero.

Calciomercato Juventus, si lavora sull’ipotesi risoluzione del contratto

Come ha spiegato il giornalista Romeo Agresti su Twitter, nelle ultime ore c’è stato un contatto finalmente tra le parti per cercare di definire il futuro di Aaron Ramsey. Che come detto non rientra nei piani di Allegri ed è dunque destinato ad una nuova partenza. La Juventus proverà ad arrivare alla risoluzione del contratto, sulla quale non sarà comunque semplice accordarsi considerando che il giocatore, probabilmente, vorrà prima trovare un club disposto ad ingaggiarlo.

Nelle ultime ore c’è stato un primo vero contatto tra la #Juventus e l’entourage di #Ramsey: parti al lavoro per impostare l’addio. L’ipotesi più probabile resta la risoluzione del contratto, ma servirà tempo e pazienza ⚪️⚫️🔚 @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 17, 2022

Ad ogni modo la pista risoluzione è quella maggiormente percorribile, ma occorrerà tempo per riuscire a trovare un accordo che soddisfi tutti.