Calciomercato Juventus, il figlio d’arte fa impazzire l’Europa: prezzo fissato.

I dirigenti della “Vecchia Signora” procedono imperterriti alla ricerca dei giocatori che possano sostituire quelli che hanno detto addio alla maglia bianconera: come al solito i nomi seguiti dalla dirigenza sono tanti per tutelarsi qualora qualcuno di quelli dovesse sfumare all’improvviso.

Inutile dire che uno dei reparti in cui la Juventus ha maggiore smania di trovare sostituti è quello dell’attacco, dove la squadra ha recentemente sofferto le partenze di Dybala e, molto probabilmente, di Morata e quindi ha la necessità di doverli sostituire e rinforzarsi per iniziare il prossimo campionato con tutte le carte in regola per tornare a giocarsi lo scudetto. Proprio per l’attacco un nome che tiene banco è quello del figlio d’arte, attualmente in Italia, e la cui valutazione non è nemmeno così stratosferica.

Calciomercato Juventus, Simeone è conteso: le pretendenti sono tante

Il “cholito” Simeone è sulla lista dei nomi su cui la Juventus potrebbe puntare ma stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la pretendenti per lui sono davvero tante e le offerte arrivano anche da diversi campionati. Della situazione potrebbe essere sicuramente complice il fatto che la valutazione del cartellino dell’argentino è fissata a 20 milioni, somma che bene o male molte squadre sarebbero in grado di permettersi. Tra le squadre che hanno manifestato il loro interesse ci sono, oltre alla Juventus, Lazio, Napoli, Villareal, Siviglia, Valencia e il ricchissimo Newcastle. Insomma, il lavoro per arrivare alla punta del Verona non è affatto facile e se Allegri decidesse di volere proprio lui per il suo attacco Cherubini avrà sicuramente molto filo da torcere.