Calciomercato Juventus, doccia gelata improvvisa: ha già firmato

Sembrano essere giorni davvero cruciali quelli che ci separano dalla fine di giugno per il calciomercato della Juventus.

I bianconeri infatti potrebbero presto annunciare i primi colpi della sessione di trasferimenti estivi. Per la gioia dei tifosi ovviamente ma anche di un mister Allegri che confida molto nei nuovi arrivi per costruire una Juventus nuovamente vincente. Dopo l’ultima stagione chiusa senza la conquista di nemmeno un titolo, adesso Bonucci e compagni sono chiamati ad una svolta.

C’è da dire che la dirigenza non sta lesinando l’impegno per cercare di portare a Torino grandi campioni che possono fare la differenza sia in Italia che in Europa. Lo confermano i tentativi per ingaggiare Pogba e Di Maria, il cui approdo a Torino farebbe lievitare e non poco il tasso tecnico della squadra. Tuttavia si guarda anche ad altri possibili innesti, specie in mediana. Alla fine è proprio il centrocampo il reparto che più di tutti potrebbe essere modificato.

Calciomercato Juventus, Paredes allunga il contratto con il Psg

Un possibile obiettivo bianconero per la cabina di regia è Leandro Paredes, argentino del Psg con trascorsi in Italia con la maglia della Roma. Per il quale, stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Francia, c’è una novità. L’Equipe infatti spiega che il mediano ha prolungato per un altro anno il suo accordo con il Psg, fino a giugno 2024. Questo per per via di un rinnovo automatico scattato per una clausola prevista nel suo contratto iniziale. Questo non cambia le carte riguardo il suo possibile addio, visto che l’intenzione del club parigino di venderlo. Ma non di svenderlo. Per la Juventus la strada potrebbe essere in salita, visto che a questo punto i francesi non abbasseranno il prezzo del suo cartellino.