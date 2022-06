Calciomercato, Juventus-Koulibaly: la confessione agli amici ribalta tutto

Calciomercato Juventus, una confessione che non lascia dubbi sulla decisione del difensore. Ecco cosa potrebbe succedere nel suo futuro.

Calciomercato Juventus, una confessione direttamente agli amici. Come scrive ‘Il Mattino’ le dichiarazioni intime di Koulibaly non lasciano, di certo, contenti i tanti supporter bianconeri che lo aspettano a braccia aperte. Come sappiamo il difensore è uno dei papabili acquisti di questa stagione ma l’ultima confessione non lascia dubbi, almeno, sulle – possibili – prossime destinazioni.

Stando infatti a quanto riportato da ‘Il Mattino’, il centrale difensivo del Napoli avrebbe confessato che non andrebbe mai alla Juventus. Una confessione direttamente agli amici che, almeno per il momento, non lascia dubbi sull’intenzione del centrale difensivo.

Calciomercato Juventus, la confessione di Koulibaly non lascia dubbi | “Mai in bianconero”

Il desiderio numero uno in difesa spiazza tutti. Stando infatti all’indiscrezione de ‘Il Mattino’ le volontà del centrale sarebbero decisivi. La Juventus mai. E in caso di mancato accordo con il potenziale crack difensivo la Juventus si troverebbe nuovamente a caccia di un centrale di qualità che possa prendere l’eredità lasciata dall’ormai ex capitano Giorgio Chiellini.

Koulibaly per caratteristiche tecniche ma soprattutto per qualità oggettiva sarebbe stato l’erede designato. Un giocatore capace di fare differenza e ambire alla titolarità assoluta in un binomio difensivo da urlo, insieme a De Ligt: altro fuoriclasse del ruolo. Ma se così dovesse essere, allora, il senegalese sarebbe stato soltanto un bel miraggio incompiuto. In attesa dell’ufficialità la dirigenza bianconera, ancora, ci spera.