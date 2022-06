Calciomercato Juventus, Zaniolo “impacchettato”: prezzo esorbitante

Calciomercato Juventus, le ultime novità regalate da “Il Tempo”: il prezzo è da capogiro. 62,5 milioni di euro.

Il mercato della Juventus è pronto per decollare. Il management bianconero si aspetta una risposta in tempi relativamente brevi da Angel Di Maria, ma nel frattempo vaglia con molta attenzione anche altre piste.

Negli ultimi giorni hanno ripreso quota le indiscrezioni legate ad un interessamento della “Vecchia Signora” per un vecchio pallino di Allegri: si tratta di Nicolò Zaniolo, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma in scadenza nel 2024. Seguito anche dal Milan, che però al momento si sarebbe “limitato” a mettere sul piatto 30 milioni, la Roma spera di ricavare più di 62 milioni dalla partenza del suo gioiello. Ragion per cui, stando a quanto riferito da “Il Tempo”, il general manager dei giallorossi, Tiago Pinto, starebbe scandagliando il terreno per trovare un possibile acquirente soprattutto in Premier League. Dopo i sondaggi esplorativi di qualche mese fa, il Manchester United, però, non è ancora ritornato alla carica. Anche il Tottenham di Antonio Conte è rimasto piuttosto freddo: chissà che non possano crearsi i presupposti giusti per affondare il colpo. La sensazione è che si tratti di una partita “a fuoco lento”, che potrà essere decisa nelle prossime settimane a piccoli passi, anche perché le cifre in ballo sono importanti.