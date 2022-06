Calciomercato Juventus, l’ora dei saluti per Rabiot: 25 milioni

Calciomercato Juventus, l’ora dei saluti per Rabiot: c’è un club che sarebbe disposto a mettere sul piatto 25 milioni di euro

Saranno molti i volti nuovi nella Juventus della prossima stagione. Anche perché ci sarà una mezza rivoluzione nella squadra di Allegri: quelli sicuri intanto di non prenderne parte sappiamo chi sono: Dybala e Bernardeschi, ai quali la società non ha rinnovato il contratto, Ramsey, che dovrebbe trovare una risoluzione consensuale per andare via, Arthur, che non rientra nemmeno lui nei piani del tecnico livornese, e anche Rabiot, davanti ad una buona offerta, potrebbe essere ceduto.

Focalizziamoci in questo momento su quelle che sono le notizie che girano intorno al francese che, ricordiamo, è arrivato a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Psg. Secondo Momblano la richiesta della Juventus per il cartellino del nazionale transalpino è di 25 milioni di euro. Una cifra importante che, forse, nessun club vorrebbe spendere. Anche se, l’interesse di una società di Premier League c’è, eccome.

Calciomercato Juventus, il Chelsea su Rabiot

Secondo il giornalista che segue le dinamiche della società bianconera sul mercato, ci sarebbe il Chelsea sulle tracce di Rabiot. I Blues sono alla ricerca di elementi di gamba abbinati a delle discrete qualità tecniche, e Adrien appare uno di quelli che Tuchel avrebbe messo nel mirino. Come detto la richiesta di Cherubini è onerosa – vorrebbe anche dire piazzare una plusvalenza importante – ma che sembrerebbe non spaventare per nulla gli ex campioni d’Europa che hanno cambiato proprietà.

Magari si potrebbe chiudere a qualcosa in meno, ma la cosa certa è che il francese è in uscita e che un accordo con il Chelsea sembra anche possibile trovarlo. Allegri in ogni caso lo stima, ma non si metterebbe di certo nel mezzo a una trattativa del genere.