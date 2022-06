Calciomercato Juventus, Szczesny svela il suo futuro: “Andrò in Spagna”

C’è ovviamente grande attenzione attorno al calciomercato della Juventus in previsione del prossimo campionato che inizierà attorno a Ferragosto.

Lo scorso anno la squadra bianconera non è mai riuscita ad essere in lizza per il titolo, perdendo punti preziosi proprio all’inizio del torneo. In questa stagione l’obiettivo invece è quello di riuscire a partire con il piede pigiato sull’acceleratore per rimanere agganciati al treno delle prime posizioni.

Nel corso delle ultime settimane ci sono state delle partenze importanti nella rosa bianconera ed è per questo motivo che la dirigenza si sta dando da fare per riuscire a trovare grandi campioni che non facciano rimpiangere due big come ad esempio Chiellini e Dybala. Le prossime settimane dunque saranno fondamentali per costruire l’organico di una Juventus che non fa mistero di voler tornare a vincere. Ma che proprio per questo motivo ha bisogno di innesti di spessore in tutte le zone del campo.

Calciomercato Juventus, Szczesny: “Finito il contratto in bianconero giocherò in Spagna”

Nel frattempo però bisogna confermare i pezzi pregiati della rosa e chi rimarrà sicuramente alla corte di Allegri è Szczesny. Come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio, il portiere polacco ha rilasciato una intervista al giornale polacco Przegld Sportowy nella quale ha parlato, tra i tanti argomenti, anche del suo futuro. “Con la Juventus ho ancora un contratto di tre anni e se mi vorranno a Torino lo rispetterò. Negli anni scorsi ci sono state tante voci su chi avrebbe dovuto prendere il mio posto, ormai ci sono abituato. Il mio piano per il futuro è quello di concludere il mio contratto in bianconero e poi giocare per altre due stagioni in Spagna, dove ho una casa”. Ad ogni modo è un futuro ancora lontanissimo, la porta della Juventus rimarrà saldamente nelle mani dell’estremo difensore ex Arsenal.