Calciomercato Juventus, erede Allegri già scelto: la data del sì di Zidane

Calciomercato Juventus, l’erede di Allegri sarebbe già stato scelto. Sembra ormai tutto pronto per il suo arrivo dopo anni.

Calciomercato Juventus, Zidane sulla panchina dei bianconeri? Da tempo si parla di questa, importante, suggestione anche per la stima nutrita dal presidente Andrea Agnelli che ha sempre visto di un buon occhio una candidatura dell’ex talento bianconero.

Ma stando all’ultima indiscrezione di ‘RMC Sport’ l’arrivo di Zidane alla Juventus, o meglio, il “ritorno” di Zizou è più vicino di quanto sembri. Il Psg è attualmente la squadra che più vuole Zidane, tanto da avergli offerto uno dei contratti più importanti della storia degli allenatori ma i desideri di Zidane adesso sembrano proiettati altrove.

Calciomercato Juventus, Zidane ha deciso | Nazionale o una big d’Europa

Il futuro di Zizou, o meglio, il presente è concentrato sulla possibile e non banale candidatura a diventare ct della nazionale francese, laddove lui, da calciatore, vinse anche il Mondiale. Zidane nutre questo desiderio ma l’eventuale addio di Deschampes non è così scontato per quanto l’avventura dell’altro ex Juventus sembri ai titoli di coda.

Sempre da ‘RMC Sport’ si ipotizza, che in caso di mancato addio di Deschampes, Zidane potrà essere corteggiato e quindi scegliere una tra queste tre big d’Europa: in primis, ovviamente, c’è sempre il Psg ma tra le candidate figurano sia la Juventus che il Bayern Monaco altra grande realtà dove Zidane potrebbe diventare protagonista. La Juventus prima o poi sarà la sua nuova casa, che lo sia già nell’immediato? Staremo a vedere nei prossimi mesi.