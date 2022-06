Calciomercato Juventus, batticuore Di Maria: cambiano le tempistiche

Calciomercato Juventus, cambiano le tempistiche per Angel Di Maria. Ecco quando dovrebbe dare la risposta. Fiducia bianconera

La fiducia c’è, ma cambiano ancora le tempistiche per quello che potrebbe essere il secondo colpo a parametro zero della Juventus in questa sessione di mercato dopo quello ormai quasi sicuro di Paul Pogba. Angel Di Maria s’è preso ancora del tempo per decidere: il Fideo, adesso in vacanza a Ibiza, sta mettendo in ordine le proprie idee. Ormai ha capito che il Barcellona non può accelerare nell’operazione, e allora rimane solamente da dare una risposta a Cherubini. Che, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è assai fiducioso nella buona riuscita dell’affare.

I giorni comunque passano e le tempistiche non sono ovviamente quelle che la Juve si aspettava. Anche perché il passo, Cherubini, l’ha fatto: proposta di contratto annuale a 7 milioni di euro a stagione – così come da richiesta – e opzione per il secondo che lo stesso giocatore deciderà se sfruttare o meno. Insomma, non ci sono dubbi che la Vecchia Signora punti in maniera importante sul giocatore. Che adesso deve per forza dare l’ok definitivo.

Calciomercato Juventus, ecco Di Maria

“Di Maria si è preso due-tre giorni prima di dare una risposta definitiva alla Juve” ha detto Di Marzio. Ormai ci siamo insomma e questa potrebbe essere davvero la settimana dei colpi bianconeri per il prossimo anno. Sì, perché oltre all’argentino, i bianconeri potrebbero anche ufficializzare Pogba: per lui sarebbero già state fissate le visite mediche prima della naturale firma sul contratto per i prossimi quattro anni.

L’attesa è finita? I tifosi della Juve lo sperano anche perché in molti iniziano a spazientirsi. C’è stata una fase di stallo in questa doppia operazione che era sicuramente inaspettata. Ma così è. Ma forse siamo davvero al punto di svolta.