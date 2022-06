JW | Calciomercato Juventus, ultim’ora ufficiale: arriva dal Bayern Monaco

La Juventus è impegnata a 360 gradi nel suo progetto sportivo e il prossimo calciomercato estivo sarà molto importante per il club.

Bisogna ricordare che la società bianconera non è impegnata solamente con la prima squadra di Allegri, ma anche con la formazione under 23 nella quale trovano spazio elementi che in futuro potrebbero compiere il “salto” ed approdare tra i big. E poi c’è la squadra femminile, che in questa stagione ha raccolto dei risultati importanti. Sia in Italia che a livello internazionale, dove è da considerarsi una vera e propria big.

La Juventus dunque investirà delle risorse importanti anche per far sì che l’undici allenato da Joe Montemurro possa essere sempre più competitivo. Bisognerà blindare le proprie campionesse. Ma anche cercare delle nuove pedine in grado di elevare il tasso tecnico della squadra. E proprio qualche ora fa è arrivata una ufficialità.

Calciomercato Juventus, Lineth Beerensteyn ha firmato

Attraverso il sito ufficiale del club la Juventus ha annunciato di aver ingaggiato Lineth Beerensteyn. “L’attaccante olandese, classe 1996, vestirà la maglia bianconera dopo aver indossato, nelle ultime cinque stagioni, quella del Bayern Monaco. Firma un contratto fino al 2024 e indosserà la maglia numero 18. – si legge nella nota – Lineth sarà la prima giocatrice olandese della storia delle Juventus Women e arriva dopo aver collezionato oltre 100 presenze con il Bayern Monaco, con cui ha vinto il campionato tedesco nella stagione 2020/21”.

“In questa fase della mia carriera è importante giocare il più possibile e avere un ruolo importante nelle squadre in cui milito, perché voglio continuare a crescere più che posso. La Juventus pensa io possa essere utile in più posizioni e tutta la società è come una grande famiglia. Per questo ho deciso di unirmi a loro” ha detto la calciatrice.