Calciomercato Juventus, Mou sblocca Allegri: cessione “salvifica”.

A volte sono gli intrighi di mercato a riuscire a sbloccare delle situazioni che altrimenti resterebbero impantanate per sempre: sì, perchè spesso accade che un giocatore, anche molto valido, non riesca a brillare e mostrarsi in tutta la sua bravura in una squadra in cui si è trasferito a causa dei più disparati fattori come, ad esempio, il fatto che magari questi non si ritrovi negli schemi della nuovo team o nel modo di giocare del nuovo campionato, il lato psicologico della lontananza da casa etc..

Negli anni, diversi sono stati gli esempi di giocatori che non si sono adattati alle squadre in cui si erano trasferiti; per portare qualche esempio, abbiamo l’emblematico caso di Ramsey per uqanto riguarda la Juventus, con il gallese che proprio non è riuscito a trovare continuità in bianconero; oppure lo stesso Lionel Messi, che quest’anno non ha brillato come ha sempre fatto e così via. Certo, ci sono anche quelli per cui questo periodo di adattamento è solamente temporaneo e quindi con il tempo tende a sparire ma, come abbiamo appena detto, non accade sempre così.

Calciomercato Juventus, Arthur piace a Mou: potrebbe essere inserito nell’affare Zaniolo

Sebbene il brasiliano abbia giocato sicuramente di più rispetto a Ramsey, c’è da ammettere che anche in questo caso la scintilla non è mai scoccata del tutto; inoltre, bisogna sottolineare che l’ultima stagione del brasiliano è stata anche viziata da una serie di infortuni che l’hanno tenuto fuori dal campo di gioco, condizionando quindi le sue prestazioni. Proprio Arthur, però, secondo quanto riportato da “asromalive.it” interessa non poco a Josè Mourinho, il quale avrebbe quindi piacere a portarlo a Roma per la prossima stagione. Questa notizia quindi è doppiamente positiva in quanto da un lato la partenza di Arthur risolverebbe una situazione divenuta ormai molto delicata e dall’altro in questo modo il brasiliano potrebbe essere proposto come contropartita tecnica per Nicolò Zaniolo, per il quale fino a questo momento la Roma non ha mai accettato scambi ma solamente soldi cash. Sul centrocampista ex- Barcellona, però, ha messo gli occhi anche l’ex Roma Monchi, ora al Siviglia, che potrebbe quindi mettere i bastoni tra le ruote all’allenatore portoghese.