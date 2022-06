Calciomercato, Juventus-Di Maria: la svolta è arrivata | “Protocolli ufficiali”

Ci si avvicina alla fine del mese di giugno e l’impressione è che da un momento all’altro possa accadere qualcosa nel calciomercato della Juventus.

La dirigenza bianconera del resto sta già lavorando da diverso tempo sugli obiettivi che si era prefissata. E dunque si sta avvicinando anche il momento di mettere nero su bianco riguardo quegli elementi da ingaggiare e mettere a disposizione di mister Allegri in vista del prossimo campionato.

L’allenatore livornese aspetta almeno cinque o sei volti nuovi, calciatori di spessore internazionale chiamati a fare la differenza sia in Italia che in Europa. C’è tanta voglia di tornare a lottare per lo scudetto dopo averne fallito l’assalto nell’ultimo campionato di serie A. Logico dunque che ci sia la necessità di ingaggiare nuove alternative in tutte le zone del campo, viste anche le partenze che ci sono già state e quelle che potrebbero esserci a breve.

Calciomercato Juventus, Di Maria ormai è ad un passo

Il primo colpo pare essere ormai nell’aria, visto che il corteggiamento ad Angel Di Maria sembra poter dare i suoi frutti. Il giornalista Momblano a “Juventibus” ha confermato le buone sensazioni riguardo il suo ingaggio. “Da stamattina la Juventus sente il sì di DiMaria. Per la prima volta sono stati attivati i protocolli che si attivano quando arriva un nuovo giocatore”.

Superata ormai la concorrenza del Barcellona, che non sembra poter rilanciare sulla cifra dell’ingaggio dell’argentino. Che potrà essere ingaggiato a parametro zero visto che il suo accordo con il Psg scadrà il prossimo 30 giugno.