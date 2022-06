Calciomercato Juventus, incubo Zaniolo per la Roma: l’epilogo è clamoroso

Calciomercato Juventus, un epilogo decisamente clamoroso: ecco cosa può succedere nel futuro del pupillo di Mourinho.

Calciomercato Juventus, la Roma mette al bivio Zaniolo e adesso si prospetta una situazione veramente delicata per il suo futuro. Stando infatti all’indiscrezione de ‘Il Corriere dello Sport’, il futuro del pupillo di Mourinho potrebbe essere “drammatico” in caso di mancato rinnovo.

Se infatti il fuoriclasse italiano non dovesse firmare per lui si tratterebbe di un addio dalla Capitale a parametro zero. Pertanto quelli che seguono saranno giorni decisivi per il suo futuro. L’obiettivo dei giallorossi è quello di continuare con lui ma continuano i pressing importanti di Juventus e Milan.

Calciomercato Juventus, senza rinnovo addio a zero tra due anni | Esito deciso per Zaniolo

Pertanto la Roma si sta guardando già intorno e valuta potenziali sostituti per salvaguardare il potenziale addio di Zaniolo. Continuano i dialoghi per Frattesi, che la dirigenza giallorossa vorrebbe riportare nella Capitale e piacciono anche Ndicka e Kumbulla. C’è quindi da capire le intenzioni del giocatore. In caso di addio Zaniolo chiederebbe una cifra da top player e la Roma potrebbe non sostenere le spese.

Come detto poc’anzi, quelli che seguono, saranno giorni decisamente importanti per stabilire il futuro del giocatore che adesso prenderà una decisione definitiva.