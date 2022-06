Calciomercato Juventus, partner di Vlahovic in Serie A: l’offerta è maxi.

Tra le trattative più attuali e avvincenti che riguardano il calciomercato estivo della Juventus di Agnelli c’è quella volta a trovare un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. Infatti, la squadra bianconera ha sofferto la partenza di giocatori importanti come Dybala e Morata ed è quindi alla ricerca di un nuovo assetto per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, la Juve monitora Raspadori: il prescelto potrebbe essere luille ultime settimane per il ruolo di vice bomber si sono fatti molti nomi, tra cui quello di Marco Arnautovic o Giovanni Simeone, anche se molto probabilmente quelli attorno a loro erano solamente rumors infondati o, comunque, che non sembra ci sia stata, ad oggi, un’evoluzione della trattativa che li abbia avvicinati ancora di più ai bianconeri. Nelle ultime ore, invece, è un altro giocatore, questa volta italiano, ad essere stato avvicinato alla “Vecchia Signora

Il giovane attaccante 2000 è uno dei nomi più caldi del momento: il giovane è infatti stato chiamato sia dal ct dell’under 21 che da Roberto Mancini, e ha infatti disputato svariati minuti delle ultime apparizioni dell’Italia. Quella che manca però è una vera e propria offerta della dirigenza bianconera a quella neroverde, probabilmente perchè si vuole attendere che passi un po’ di tempo prima di fare un passo in avanti. Inoltre, all’attaccante sono interessate, oltre alla Juventus, disparate squadre ne panorama italiano ed europeo come ad esempio, Napoli, Milan, Roma, Inter e anche qualche squadra di Premier League. Nonostante la concorrenze, però, nulla è perduto: i bianconeri potrebbero infatti giocarsi il loro asso nella manica: l’inserimento di un giovane calciatore nell’affare. Stando a quanto riportato su “calciomercato.it”, che ha riportato la presente notizia, potrebbe essere Nicolò Fagioli a poter essere incluso in un’ipotetica trattativa: il giovane, fresco di promozione in Serie A con la Cremonese, potrebbe essere un ottimo compromesso per arrivare al centravanti emiliano.