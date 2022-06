Calciomercato Juventus, doccia gelata UFFICIALE: annuncio dalla Turchia

Cosa può succedere nei prossimi giorni? Il calciomercato della Juventus potrebbe davvero infiammarsi da un momento dall’altro.

Il ritiro della squadra di Allegri è fissato all’inizio del mese di luglio (giorno 4) e del resto c’è da preparare al meglio una stagione che sarà decisamente particolare. Si inizierà a giocare poco prima di Ferragosto e bisognerà partire con il piede giusto, senza lasciare per strada dei punti che potrebbero rivelarsi fondamentali nella corsa per lo scudetto. Per questo momento si cercherà di accelerare in chiave mercato.

Bisogna sostituire nel migliore dei modi chi è andato via, con elementi di spessore internazionale e giovani che possono aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero. La programmazione prima di tutto, non si può lasciare nulla al caso. Per questo motivo pare che possano arrivare a Torino quantomeno un paio di rinforzi per ogni reparto.

Calciomercato Juventus, può sfumare la pista Arnautovic

In attesa che arrivino i primi colpi ufficiali l’attacco della Juve al momento è un vero e proprio rebus. Si sta cercando di ingaggiare l’erede di Paulo Dybala ma servirà anche un centravanti visto che le possibilità di riprendere Morata dall’Atletico Madrid sembrano affievolirsi. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interesse bianconero nei confronti di Marko Arnautovic, bomber del Bologna, reduce da un campionato molto positivo. Ma sul centravanti austriaco potrebbe esserci la concorrenza del Besiktas, come riporta in Turchia “Fanatik”. Il presidente Nur Cebi ha dichiarato che “Seferovic e Arnautovic sono sulla nostra agenda come possibili rinforzi per l’attacco”. Si vedrà dunque nelle prossime settimane se davvero i turchi andranno all’assalto dell’attaccante rossoblu.