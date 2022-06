Calciomercato Juventus, pronto il “2×1”: Inter al palo

By

Calciomercato Juventus, ci sono anche i bianconeri sul classe 2002 che fa gola all’Inter: scontro di mercato in vista?

Giornata ricca di incontri per i dirigenti bianconeri. Tra i più importanti, quello con Rafaela Pimenta, l’avvocatessa di origine brasiliana che ha ereditato l’impero di Mino Raiola, prematuramente scomparso lo scorso aprile. La Juventus ha praticamente definito ogni dettaglio per il ritorno di Paul Pogba a Torino. L’accordo, trovato già qualche settimana fa, è stato suggellato in data odierna. Resta solo da capire se il contratto che legherà il centrocampista francese alla Signora sarà un triennale o un quadriennale. Una volta trovata la soluzione, Pogba diventerà a tutti gli effetti un giocatore bianconero e atterrerà nel capoluogo piemontese a pochi giorni dall’inizio del raduno.

L’abboccamento con la Pimenta, come vi spiegavamo qualche riga più sopra, non è stato l’unico della giornata. Alcuni emissari hanno incontrato a Milano il direttore sportivo del Genoa Johannes Spors. Il tema centrale dell’incontro è stato Andrea Cambiaso: l’esterno rossoblù fa gola a diverse società, tra cui l’Atalanta, e i bianconeri vorrebbero anticipare la concorrenza mettendo le mani sull’interessante prospetto dei liguri.

Calciomercato Juventus, pressing sul Genoa per Cambiaso e Besaggio

Un’operazione che dovrebbe portare Radu Dragusin, difensore di proprietà della Juventus, a Genova, come racconta in un tweet l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Il centrale rumeno, quest’anno protagonista con Sampdoria e Salernitana, sarebbe disposto a scendere di categoria e sposare la causa del Genoa, desideroso di tornare subito in massima serie. Si è discusso anche del trequartista Michele Besaggio, quest’anno grande protagonista della Primavera rossoblù. Classe 2002, è un giocatore che interessa da tempo anche all’Inter, che adesso dovrà decidere se rispondere alla mossa bianconera o meno.