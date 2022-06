Calciomercato Juventus, “giallo” De Ligt: derby infuocato.

Il giovane calciatore della nazionale olandese è arrivato alla corte della Juventus nel 2019 dopo la fantastica annata da vero e proprio leader disputata con la maglia dell’Ajax, in quell’anno in cui la squadra dell’Eredivise ha fatto faville in Champions League e ha mostrato al mondo intero tutta la sua collezione di giovani talenti, di cui de Ligt faceva appunto parte

Infatti dopo un fisiologico periodo di rodaggio di cui il difensore ha necessitato per adattarsi ai ritmi e al tipo di calcio proprio della Serie A, è migliorato costantemente fino a diventare, anche a causa delle prestazioni altalenanti di Bonucci e agli infortuni sempre più frequenti di capitan Chiellini un punto fisso della difesa juventina. Nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2024, i dirigenti della Juventus starebbero già pensando di proporgli un rinnovo contrattuale per non lasciarselo poi sfuggire a parametro zero.

Calciomercato Juventus, lo stipendio forse non basta: de Ligt tentato dalla premier

Secondo quanto riportato da Marco Giordano su “Calciomercato.it”, però, il suddetto rinnovo contrattuale non sarà assolutamente alle stesse cifre del contratto attuale : infatti la dirigenza della Juventus ha deciso si fissare un massimo salariale per i suoi calciatori, pari a 7,5 milioni di euro, una cifra sicuramente differente da quella percepita attualmente dal classe ’99 ( 12 milioni di euro). Vista la situazione non potevano mancare quindi gli “avvoltoi”: in questo caso si tratta dei cugini di Manchester, il City e lo United, che potrebbero muoversi verso la formalizzazione di un’offerta per il difensore che però, secondo quanto imposto dalla Juve, non dovrà essere inferiore a 70 milioni di euro per poter ingolosire la presidenza.