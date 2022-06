Calciomercato, accordo Juventus-Fiorentina: annuncio ufficiale imminente

Calciomercato, accordo Juventus-Fiorentina e annuncio ufficiale vicinissimo. Le ultime.

Abbiamo spesso evidenziato l’importanza del saper lavorare su più fronti al fine di creare il giusto equilibrio tra entrate e uscite, rendendo quest’ultime sostrato e presupposto del modus operandi in entrata ponderato da Cherubini e colleghi.

Se i rinforzi richiesti sono diversi, altrettanti sono i profili da piazzare al fine di continuare un percorso epurativo iniziato con i nobili allontanamenti di Dybala, Chiellini e Bernardeschi e nel quale saranno coinvolti anche elementi meno altisonanti e la cui sortita potrebbe aiutare non poco il club da un punto di vista finanziario.

Calciomercato, accordo Juventus-Fiorentina per 10 milioni: le ultime su Mandragora

In questa direzione vanno dunque gli aggiornamenti giunti in queste ore da “La Nazione” e che pongono fine a tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni relative allo scenario coinvolgente anche il Torino. Ci riferiamo alla pista legata al futuro di Rolando Mandragora, reduce dall’esperienza in prestito in granata ma per il quale Cairo non ha voluto esercitare il riscatto alle cifre e alle condizioni richieste dai cugini sabaudi.

Ecco, dunque, che non si è fatto attendere l’inserimento della Fiorentina che avrebbe trovato l’accordo con un club i cui rapporti di mercato sono storicamente importanti e felici e che porterà all’annuncio ufficiale nelle prossime ore.

Il centrocampista nato a Scampia raggiungerà infatti Vincenzo Italiano, da poco rimasto orfano dell’inamovibile Lucas Torreira. Nelle casse della Vecchia Signora andranno 10 milioni di euro.