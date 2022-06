Calciomercato Juventus, regalo promozione: tesoretto immediato

Le vicende di calciomercato continuano inevitabilmente a tenere banco tra i tifosi di una Juventus che vuole essere ambiziosa.

Nella scorsa stagione i bianconeri hanno chiuso senza la conquista di alcun titolo. Adesso bisogna voltare pagina e andare nuovamente all’assalto dello scudetto. Oltre ovviamente alla voglia di fare bella figura in Europa. C’è la necessità però di fare degli investimenti mirati in chiave mercato, portando a Torino giocatori in grado di elevare il tasso tecnico della squadra di Allegri.

Da qualche mese a questa parte dunque la dirigenza si è messa al lavoro per far sì che l’allenatore livornese possa contare sui volti nuovi già a partire dalle prime fasi del ritiro precampionato. Il torneo 2022-23 sarà particolare, visto lo stop autunnale per i mondiali di calcio. Per questo motivo bisognerà iniziare con il piede pigiato sull’acceleratore per non perdere terreno per strada. In casa Juve però si continua anche a parlare di cessioni per sfoltire l’organico. E magari recuperare delle risorse importanti.

Calciomercato Juventus, il Parma torna alla carica per Zanimacchia

Chi non rimarrà sicuramente alla corte di Allegri è Luca Zanimacchia, esterno che ha fatto benissimo con la Cremonese lo scorso anno in serie B. Il futuro del giocatore sarà senz’altro lontano da Torino.

La #Cremonese continua a premere per prendere #Zanimacchia a titolo definitivo dalla #Juventus, ma non è da escludere un ultimo tentativo del #Parma (attorno ai 3 milioni). Si decide a breve ⚪️⚫️🔚@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 23, 2022

Come ha spiegato il giornalista Romeo Agresti su Twitter, per Zanimacchia continua il forcing della Cremonese. Che vorrebbe prenderlo a titolo definitivo e regalargli il palcoscenico importante della serie A. Tuttavia sul giocatore è forte anche l’interesse del Parma, che è intenzionato a fare un ultimo tentativo per lui mettendo sul piatto 3 milioni di euro. Una decisione sul suo futuro potrebbe arrivare nei prossimi giorni.