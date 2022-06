Calciomercato, contatto Juventus-Chelsea: firma appesa ad un filo

Calciomercato, i bianconeri puntano al rinnovo ma senza un segnale da parte del giocatore potrebbero aprire alla cessione.

Agenda fitta per i dirigenti bianconeri. La Juventus è apparentemente immobile sul mercato, che aprirà ufficialmente i battenti tra qualche giorno. Ma in realtà il club si sta muovendo su più fronti per allestire nel più breve tempo possibile una rosa in grado di tornare a lottare per obiettivi importanti. Come lo scudetto e la Champions League, due competizioni che quest’anno non hanno mai visto la Signora veramente protagonista.

Oltre a quello dei possibili acquisti, tiene banco il discorso dei rinnovi. E nella giornata odierna, dopo le buone notizie arrivate ieri dal fronte Pogba, si registra una preoccupante fumata grigia. Non c’è ancora l’accordo con Matthijs de Ligt, il cui futuro diventa sempre più nebuloso. Il giovane difensore olandese, anche lui rappresentato dall’avvocatessa Rafaela Pimenta, non sarebbe soddisfatto della nuova proposta della società. Le parti restano distanti, nonostante questo sarebbe dovuto essere il giorno della cosiddetta svolta.

Calciomercato, sondaggio dei Blues per de Ligt

Il contratto di de Ligt scadrà fra due anni, nell’estate 2024, ma da tempo si discute del rinnovo. Uno dei principali nodi continua ad essere la clausola troppo alta – il giocatore vorrebbe abbassarla a 70-80 milioni per rendersi più appetibile sul mercato – per non parlare della proposta, rifiutata, di spalmare l’ingaggio, una sorte che è toccata ad altri suoi compagni di squadra. Ad ogni modo de Ligt non ha intenzione di chiudere la porta in faccia al club che tre anni fa ha deciso di puntare su di lui, sebbene i rapporti si siano raffreddati. Nel frattempo, sembra propenso ad ascoltare le sirene della Premier League.

#DeLigt: un primo contatto tra #Juve e #Chelsea c’è già stato. I Blues hanno chiesto informazioni. La posizione dei bianconeri è chiara: c’è la volontà di arrivare al rinnovo, ma occorre un segnale da parte del giocatore. Senza, si possono aprire nuovi scenari. 👀🇳🇱 @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 24, 2022

È il Chelsea, in questo momento, la sua principale pretendente. E come riporta il giornalista Romeo Agresti tramite il proprio profilo Twitter, un primo contatto tra la Juventus e i Blues c’è già stato. La Signora vuole fare di tutto per trattenerlo ma se il giocatore non darà segnali allora la cessione diventerebbe un’opzione concreta.