Calciomercato Juventus, accordo trovato: mossa a sorpresa dell’Inter

Calciomercato Juventus,ci sarebbe un accordo già trovato con il calciatore. Adesso i tempi sono maturi per chiudere la trattativa.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da Alfredo Pedullà sulla sua pagina social, la squadra bianconera avrebbe raggiunto un accordo di massima con il club ligure per il passaggio definitivo di Cambiaso.

Cambiaso e la Juventus sono, quindi, molto vicini ma stando a ‘Pedullà’, già di oggi, l’Inter vorrebbe rilanciare ad un’offerta di 6 milioni cash.

Calciomercato Juventus, Cambiaso accordo trovato ma c’è il rilancio dell’Inter | Offerta da 6 milioni cash

Cambiaso potrebbe diventare un nuovo giocatore bianconero ma occhio all’Inter. Stando infatti all’indiscrezione la squadra di Marotta che è quella più attiva, attualmente, sul mercato, sta tentando un altro colpo dopo l’operazione Lukaku. Il club nerazzurro vorrebbe consolidare il colpo Cambiaso.

Per il Genoa ci sarebbe già un’offerta pronta di 6 milioni cash. Operazione di comune accordo con la dirigenza che a questo punto cercherà in tutti i modi di sorpassare la Juventus con cui il giocatore sembra aver già raggiunto l’accordo. Staremo a vedere cosa succederà ma soprattutto come si svilupperà questa importante trattativa per un giocatore che potrebbe già lanciarsi a grandi livelli.