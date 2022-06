Calciomercato Juventus, De Ligt dice no: doppia beffa atroce.

Il difensore della nazionale olandese, alla Juventus dal 2019, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 ma nonostante questa data sia comunque abbastanza lontana nel futuro quello che potrebbe accadere durante il calciomercato spaventa non poco la Juventus e, per questo, agnelli e la dirigenza tutta si sono gia messi a lavoro per proporre a lui e al suo entourage un nuovo contratto.

Attualmente egli ha come agente Rafaela Pimenta, colei che ha preso in ‘eredità’ la faraonica fortuna del recentemente scomparso Mino Raiola. La dirigenza della Juventus, inoltre, conosce già la donna per via dell’affare Pogba, sempre un suo assistito, e con ella è alla ricerca di una nuova quadra per per il rinnovo contrattuale dell’ex-Ajax per evitare che il giovane difensore possa in futuro partire a parametro zero e perdere così un sicuramente cospicuo compenso per l’acquisto del suo cartellino.

Calciomercato Juventus, de Ligt va verso la scadenza e non rinnova neppure: è stallo

Ebbene si, la beffa è doppia poichè non solo il tempo passa e quindi la scadenza del suo contratto si avvicina inesorabile, ma inoltre le trattative con la Pimenta si sono rivelate fino a questo momento totalmente infruttuose. Verrebbe quindi da chiedersi come mai questo contratto non sia stato ancora rinnovato visto che è da gennaio che si parla della cosa e molto probabilmente la causa è da ritrovare nel nuovo tetto salariale fissato dal presidente Agnelli: dal prossimo anno infatti il massimo stipendio che sarà corrisposto ad un giocatore della Juventus sarà pari a 7,5 milioni di euro; in questo modo quindi il calciatore andrebbe già a “perdere” circa 4 milioni di euro rispetto allo stipendio che percepisce attualmente. Insomma alla società, se realmente interessata alla permanenza del giovane, non resta che attendere che egli si esprima esplicitamente circa le sue volontà per i prossimi anni.