Calciomercato Juventus, De Ligt via con lo scambio: proposta clamorosa

Calciomercato Juventus, De Ligt via con lo scambio: a Cherubini sarebbe arrivata una prima offerta per il difensore.

Vi abbiamo parlato prima della situazione che s’è creata attorno al futuro di De Ligt: nessun accordo per il prolungamento del contratto con una richiesta specifica del calciatore di essere ceduto in questa sessione di mercato. Almeno queste sono state le indicazioni che ha riportato il Corriere dello Sport questa mattina in edicola. Un problema, senza dubbio, anche perché dietro la Juve deve già sostituire Giorgio Chiellini volato in America. Ma oltre questo è un problema perché è difficile, se non impossibile, riuscire a prendere un difensore giovane con le qualità dell’olandese. Insomma, Cherubini dovrà tirare fuori la magia.

In ogni caso la trattativa per l’addio di De Ligt è già iniziata a quanto pare. Questa mattina TuttoSport in un lungo articolo anticipa quella che è stata, o che potrebbe essere nelle prossime settimane, la proposta del Chelsea per arrivare al difensore. I Blues, che hanno perso Rudiger che è andato al Real Madrid, hanno necessità di mettere in rosa un difensore importante. E per questo avrebbero messo nel mirino l’olandese. Mettendo sul piatto, oltre ad una buona base economica, anche due elementi per un possibile scambio.

Calciomercato Juventus, De Ligt via lo scambio

Un giocatore a scelta tra Werner e Pulisic. Sarebbe questa la possibilità proposta del Chelsea con una contropartita tecnica che potrebbe anche stuzzicare Cherubini. Tenendo presente che sia un attaccante, che un centrocampista in grado di inserirsi con facilità, sono elementi che mancano in questo momento nella rosa bianconera. Ovviamente devono arrivare anche tanti soldi, se non per raggiungere anche per avvicinare sensibilmente quella che è la clausola del giocatore bianconero.

Le grandi manovre, insomma, sono iniziate. Senza dimenticare che all’orizzonte c’è la possibilità di un inserimento delle due squadre di Manchester. Difficile invece che il Real Madrid possa pensare in questo momento a De Ligt.