Calciomercato Juventus, finale thriller ad un passo dal gong: c’è la firma.

Il calcio è fatto anche di questo: trattative infinite tra calciatori, che magari vorrebbero ottenere un aumento di stipendio, e società, che ad essi non vogliono rinunciare per via della loro importanza nel progetto, che vanno a concludersi o con un accordo di massima tra le parti o con la conclusione del contratto del calciatore che rimane quindi libero a parametro zero.

Il caso in questione è molto simile a quanto precedentemente illustrato, ma con qualche piccola differenza: nella situazione in oggetto, infatti, era stato il calciatore a chiedere la cessione per via del pochissimo spazio che stava trovando sul campo di gioco e la società sembrava essere d’accordo con la sua volontà poiché egli non stava più rendendo come un tempo. Dopo che però le cose sono migliorate ed egli è tornato a giocare i suoi livelli “canonici” , però, il club ha ricominciato a mostrare nuovo interesse affinché appunto egli non partisse più, se non fosse che il giocatore sembrava ormai essere intenzionato a lasciare a causa anche del trattamento ricevuto dalla dirigenza, che l’aveva messo sul mercato. Insomma, dopo questa serie di vicissitudini la società e l’allenatore si erano ormai rassegnate a dover affrontare il prossimo campionato senza di lui, tant’è che si erano già messe al lavoro per tentare di sostituire l’ala.

Calciomercato Juventus, Dembele sembra aver deciso: resta a Barcellona, ma cifre più basse

Ousmane Dembele sta facendo letteralmente impazzire la dirigenza sportiva del Barcellona perché sembra cambiare idea ogni due per tre: l’ultimo aggiornamento che arriva da “mundo deportivo”, ma che a dire il vero era già stato anticipato da fonti non ufficiali nei giorni scorsi, sembra chiarire la volontà dell’ala del Barcellona di restare alla corte di Xavi anche per la prossima stagione. Dal canto suo, però, il Barcellona non ha nessuna intenzione di alzare la cifra del suo stipendio e, per questo, a una settimana dalla scadenza il giocatore francese potrebbe andare a decidere di firmare addirittura un contratto al ribasso, pur di rimanere. In tutta questa situazione appare chiaro che chi rimane quantomeno parzialmente scontenta è la dirigenza bianconera, già con chi occhi puntati sul giovane, anche se non tutto è perduto in quanto l’alternativa a Dembele per la squadra spagnola sarebbe stato proprio Angel Di Maria che, avendo perso l’interesse dei blaugrana, si potrebbe quindi avvicinare alla “Vecchia Signora”.