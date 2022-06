Calciomercato Juventus, Allegri lo saluta: contratto da 10 milioni annui

Calciomercato Juventus, ecco gli ultimi sviluppi sull’affare per il brasiliano: ipotesi bianconera sempre più lontana.

La situazione di Gabriel Jesus adesso sembra molto più chiara. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, l’attaccante brasiliano accostato per lungo tempo ai bianconeri adesso avrà una nuova possibile squadra. Come scrive infatti “Calciomercato.it”, i contatti tra Arsenal e Jesus sono ormai più che avviati. Si potrebbe chiudere tra i 35/40 milioni di euro, con l’ex Palmeiras che dovrebbe andare a guadagnare una cifra vicina ai 10 milioni di euro a stagione. Offerto anche a Milan e Juventus, dunque, il futuro del funambolico attaccante brasiliano – salvo clamorosi colpi di scena – sarà ancora in Premier League: i Gunners hanno rotto gli indugi e puntano a chiudere in tempi relativamente brevi.

Calciomercato Juventus, Jesus all’Arsenal | Operazione da 35/40 milioni

Allegri dovrà privarsi di un sogno che sembrava sempre più vicino ma che adesso può solo essere un miraggio. Ok classe ‘97 come caratteristiche tecniche poteva essere l’interprete ideale, molto tecnico e con un fiuto del gol considerevole. Dopo l’acquisto di Halland da parte del City il destino di Jesus sembrava ormai segnato e infatti il giocatore ha deciso di “ricominciare” in Premier League ma a Londra, diventando, di fatto, il perno dell’attacco dei Gunners. Per lui si parla già di un contratto da 10 milioni a stagione.