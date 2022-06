Calciomercato Juventus, pentimento Dybala: il “giallo” del post cancellato

Calciomercato Juventus, dietrofront Dybala: il post cancellato è diventato già un giallo. Cosa sta succedendo.

La Juventus già da qualche mese ha deciso di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala: l’attaccante argentino, infatti, è adesso uno degli “svincolati” di lusso, e non ha ancora trovato una nuova squadra. Forte è l’interessamento dell’Inter che, però, non ha ancora affondato in maniera definitiva il colpo, e sta preferendo tergiversare, dopo aver sistemato gli ultimi dettagli per il ritorno di Romelu Lukaku.

Lo “strappo” tra la Juve e Dybala è stato irreparabile, al punto che Cherubini si è subito fiondato su Di Maria, individuato da tempo come la prima scelta da regalare a Max Allegri per completare il “mosaico” degli attaccanti esterni. E Dybala? Stando a quanto riferito dal “Mundo Deportivo”, la Joya avrebbe esternato ad alcune persone a lui vicine tutto il proprio rammarico per la mancata firma con la Juventus, aggiungendo come un accordo di massima fosse stato già trovato. Operazione che, però, è saltata improvvisamente, con l’argentino che sarebbe “rammaricato” per l’evolvere della situazione. Dopo aver fatto la sua comparsa sul web, però, l’articolo del sito spagnolo è scomparso, alimentando ancor di più dubbi ed incertezze: Dybala-Juventus, il “giallo” continua.