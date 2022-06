Calciomercato Juventus, Ramsey ci “ricasca”: l’annuncio è ufficiale

Calciomercato Juventus, Ramsey ci ricasca e mette nei guai Cherubini. L’annuncio è ufficiale e lascio poco spazio ai commenti

Ramsey è tornato a Torino dopo il prestito di sei mesi ai Rangers. E ovviamente in Scozia non ci tornerà, non solo perché non ha reso per quelle che erano sicuramente le aspettative, ma anche per quel calcio di rigore sbagliato in finale di Europa League che ha fatto perdere la Coppa alla formazione scozzese. In quel momento i tifosi della Juventus, ma anche la dirigenza bianconera, hanno capito che non ci sarebbe stato nulla da fare. Che Ramsey sarebbe tornato. Così è stato.

Un anno ancora di contratto, s’è parlato anche di una possibile risoluzione consensuale che ancora non è arrivata. Inoltre, nelle ultime settimane, c’è stato pure un interessamento del Karagumruk, società turca che ha annunciato in panchina l’arrivo di Andrea Pirlo. E’ stato proprio l’ex tecnico bianconero – spedito l’anno scorso per riprendere Allegri – a dare il maggior minutaggio al gallese nel corso delle ultime stagione. E, Pirlo, lo avrebbe voluto sicuramente dentro la sua rosa in questa nuova avventura. Ma i sogni dei tifosi bianconeri non verranno esauditi.

Calciomercato Juventus, l’annuncio è ufficiale

Intervistato dal Sun, in Inghilterra, ha parlato il massimo dirigente del club turco, Hurman. Che, senza giri di parole, ha confermato che l’operazione non si farà. Il suo commento è stato questo: “Abbiamo parlato con Ramsey, cercavamo un accordo, ma poi ci siamo arresi”. Insomma, non c’è stata la possibilità di arrivare ad una soluzione soprattutto per quelle che sono le richieste economiche del calciatore che, ricordiamo, con la Juventus ha ancora un altro anno di contratto sulla base di 7 milioni di euro all’anno.

Una cifra così, ovviamente, nessuno è disposto a offrirla: le prestazioni di Ramsey nelle ultime stagioni non aiutano nemmeno a trovare una sistemazione. Insomma, un peso che la Juve si potrebbe ritrovare di nuovo in rosa l’anno prossimo. A meno che, davvero, non si arrivi a quella che è una risoluzione consensuale. Sembra l’ultima via d’uscita.