Calciomercato Juventus, accordo ufficiale: affare in Serie A

Calciomercato Juventus, l’accordo è ufficiale: affare in Serie A. Va in prestito dopo una stagione ricca di delusioni e poche presenze

Accordo ufficiale, così come comunicato dalla Juventus e anche dall’altra società in questione. Frabotta, dopo un anno in prestito al Verona, se ne va in Puglia, al Lecce neo promosso in Serie A, che ha deciso di puntare forte sull’esterno difensivo che per via di alcuni problemi, lo scorso anno, ha veramente giocato pochissimo in Veneto.

La Juve, almeno per il momento, non ha reso noti i dettagli dell’operazione. Lo ha fatto il Lecce però, anche se non quelli economici: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Frabotta dalla Juventus FC”.

Calciomercato Juventus, accordo ufficiale

Frabotta quindi rimane comunque nell’orbita della Juventus visto che Cherubini si è tenuto il diritto di recompra per l’esterno che è stato lanciato da Andrea Pirlo due anni fa e che nel primo anno di bianconero ha dimostrato di possedere, comunque, delle buone qualità sia tecniche che fisiche. I bianconeri insomma ci credono ancora a quella che potrebbe essere un’esplosione definitiva del giocatore nelle prossime stagioni. A Lecce, con Baroni in panchina che ha fortemente voluto questo innesto, Frabotta potrebbe trovare quella continuità necessaria per la sua carriera.