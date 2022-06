Calciomercato Juventus, si chiude nel week end: affare da 75 milioni

Calciomercato Juventus, la fumata bianca è sempre più vicina: operazione complessiva da 75 milioni di euro.

Con l’arrivo ormai imminente di Paul Pogba, il centrocampo della Juve è stato sicuramente rinforzato con un innesto richiesto espressamente da Max Allegri, che sarebbe ben disposto a privarsi di Arthur: il brasiliano, infatti, sarebbe finito al centro dei primi colloqui con la Roma per capire la fattibilità dell’operazione Zaniolo.

Nel caso in cui l’ex Barça dovesse partire, ecco che potrebbe ritornare prepotentemente in auge la candidatura di Jorginho; del resto, il filo diretto con il Chelsea in questi giorni sta diventando sempre più rovente, alla luce dell’interessamento dei Blues per De Ligt. Quasi definitivamente sfumato, invece, Frenkie De Jong, ormai sempre più vicino a vestire la maglia del Manchester United.

Calciomercato Juventus, accordo a un passo: De Jong vola allo United

Come riferito dal Manchester Evening News, infatti, un accordo di massima tra i Red Devils e il Barcellona potrebbe essere trovato già nel week end: l’operazione dovrebbe chiudersi complessivamente per un cifra vicina ai 75 milioni di euro (poco più di 64 milioni di sterline). Quando tra pochi giorni l’olandese volante ex Ajax ritornerà dalle vacanze, potrebbe già apporre la firma sul suo nuovo contratto con lo United e riabbracciare il suo mentore Ten Hag, che tanto ha spinto per la buona riuscita dell’affare. Il neo tecnico dei “Diavoli Rossi”, infatti, ha messo in cima alla lista dei suoi desideri proprio De Jong, il cui approdo all’ombra dell’Old Trafford è ormai imminente.