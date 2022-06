Calciomercato Juventus, ultimi dettagli | Accordo ad un passo

Tanti affari in via di definizione in casa Juventus, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni in casa bianconera.

Il mese di giugno si avvia alla conclusione e manca sempre meno al ritiro della squadra di Allegri, fissato per il prossimo 4 luglio. Il tecnico livornese non avrà la rosa al completo a disposizione, le settimane successive saranno quelle decisive per vedere l’arrivo a Torino di volti nuovi chiamati ad aprire un ciclo vincente in bianconero.

Quel che è certo è che non servirà un solo innesto per reparto, probabilmente ne serviranno almeno due. Del resto ci sono state finora delle partenze eccellenti e l’intenzione della società è quella anche di abbassare l’età media del suo organico. Attenzione però anche ai campioni esperti: per chi fa la differenza – come Di Maria – si guarda oltre la carta d’identità.

Calciomercato Juventus, Di Maria ha detto sì: contratto annuale

Proprio l’ex Psg è uno degli obiettivi primari della Juventus, un campione di quelli che fanno la differenza anche in Europa. Al fianco di Vlahovic può fare sfracelli e per questo motivo, nonostante i suoi 34 anni, la società bianconera è in forte pressing. E finalmente a quanto pare l’affare è vicino ad andare in porto. Anche Sportmediaset infatti sottolinea che dopo una lunga attesa finalmente l’argentino avrebbe preso una decisione riguardo il suo futuro. Accettando la corte dei bianconeri. La Juventus avrebbe voluto trovare un accordo su un contratto biennale, anche per sfruttare le agevolazioni del “decreto crescita”. Alla fine però l’accordo è stato trovato sulla base di un accordo annuale a 7 milioni di euro.