Calciomercato, addio Juventus: de Ligt lo ha già comunicato

Calciomercato, sempre più in bilico il futuro del centrale olandese: non è affatto scontato che resti a Torino.

Comincia a prendere lentamente forma anche quello che sarà il mercato in uscita della Juventus. I bianconeri stanno provando a rinforzare la loro rosa, a renderla più competitiva e gli affari Di Maria e Pogba – entrambi in dirittura d’arrivo – vanno entrambi in questa direzione. Ma per farlo non si potrà prescindere dalle cessioni.

Sì, anche da quelle eccellenti. Una potrebbe essere quella di Matthijs de Ligt, per il qualche il Chelsea sta pianificando un’offerta che verosimilmente farà vacillare la dirigenza della Vecchia Signora. In primis si era parlato del Manchester United come possibile destinazione del difensore olandese, colto da un improvviso “mal di pancia” a fine campionato. Amareggiato per come è terminata la stagione della Juventus, de Ligt ha cominciato a guardare altrove, lontano da Torino. L’idillio con i colori bianconeri sembra essersi rotto e l’ha confermato anche lo stesso giocatore durante le interviste rilasciate ai media olandesi durante l’ultimo ritiro con la nazionale Oranje. Parole che non nascondevano una certa insoddisfazione, non solo contrattuale ma anche tecnica.

Calciomercato, de Ligt vuole “che la trattativa con il Chelsea ci sia”

Quella clausola di di 120 milioni è quasi un ostacolo per chi volesse accaparrarsi il “muro” bianconero. E de Ligt sarebbe felice di abbassarla, così da poter diventare più accessibile nel caso in cui volesse cambiare aria nella prossima sessione estiva di calciomercato. Tra i club che però possono permettersi di pagarla c’è sicuramente il Chelsea, disposto a sborsare 100 milioni per il centrale della nazionale di van Gaal, che andrebbe a prendere il posto di Rudiger, finito al Real Madrid a parametro zero.

🗣”#DeLigt nelle ultime 24 ore in qualche modo si è espresso e ha preso una posizione. Lui vuole che la trattativa tra la #Juventus e il #Chelsea ci sia.” [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) June 28, 2022

La proposta dei Blues riguarda anche delle possibili contropartite, che tuttavia non scaldano la Juve. E cosa fa de Ligt? A quanto pare il difensore sarebbe felice di andare al Chelsea e, come ha spiegato il giornalista Luca Momblano a Juventibus “vuole che la trattativa tra i bianconeri e la società londinese ci sia”.